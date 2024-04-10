Росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську — зруйнована поліклініка

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Getty Images / «Бабель»

Удень 10 квітня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську (Харківська область). Удар повністю зруйнував поліклініку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про одного постраждалого — 34-річного чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Близько 14:00 відбувся також ворожий обстріл Липців і Малої Данилівки Харківського району. Там загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.