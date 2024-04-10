Суд у Мічигані виніс вирок батькам підлітка, який влаштував стрілянину в школі. Це вперше в історії США

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AP

Суд у штаті Мічиган засудив до тюремного увʼязнення Джеймса і Дженніфер Крамблі — батьків 17-річного Ітана Крамблі, який в листопаді 2021 року влаштував стрілянину в школі й убив чотирьох учнів. Це перший випадок в історії США, коли батьків засудили за стрілянину, влаштовану їхньою дитиною.

Про це пише Associated Press.

Подружжя Крамблів отримали до 10—15 років тюремного увʼязнення. Це практика так званого невизначеного вироку — термін увʼязнення залежатиме від поведінки засуджених. Так, Джеймс і Дженніфер Крамблі мають відсидіти у вʼязниці щонайменше 10 років з урахуванням часу, який вони провели під арештом, щоб розраховувати на умовно-дострокове звільнення. Якщо спеціальна комісія їм відмовить, вони проведуть у вʼязниці 15 років.

Подружжя визнали винними в ненавмисному вбивстві — вони дали синові зброю і знехтували його психічним здоровʼям. Перед стріляниною Ітан намалював пістолет, кулі та пораненого чоловіка на аркуші із завданням з математики. Він написав: «Думки не зупиняться. Допоможіть мені. Скрізь кров. Моє життя марне».

Шкільному психологічному консультанту Ітан Крамблі сказав, що йому сумно — бабуся померла, а його єдиний друг раптово переїхав. Однак пояснив, що малюнок лише відображає його інтерес до створення відеоігор. Його батьків поспішно викликали в школу на збори, які тривали менше 15 хвилин. Вони не звернули увагу на те, що намальований пістолет нагадує пістолет Sig Sauer, який Джеймс Крамблі подарував сину за тиждень до стрілянини.

Ітан Крамблі (ліворуч), Дженніфер і Джеймс Крамблі. Reuters

Батьки не забрали сина додому після зборів. Того ж дня, 30 листопада 2021 року, він влаштував стрілянину в школі й вбив чотирьох учнів, а ще сімох людей поранив. У грудні 2023 року його засудили до довічного увʼязнення. Хоча на момент нападу йому було 15 років, його судили за кримінальним законодавством для дорослих. Він повністю визнав свою провину.

Батьків хлопця знайшли та затримали лише вранці 4 грудня 2021 року в Детройті. Поліція оголосила їх у розшук, оскільки Крамблі не зʼявилися на судове засідання, де мали розглядати обвинувачення проти них. Батьки співчувають через дії свого сина, однак сторона обвинувачення стверджує, що вони не відчувають «жодного каяття».

Дженніфер і Джеймс Крамблі не знали, що в Ітана Крамблі був пістолет у рюкзаку, коли вони підвезли його в Оксфордську середню школу. Прокурорам, однак, вдалося переконати присяжних у тому, що батьки зіграли катастрофічну роль у збройному інциденті.

«Вироки не повʼязані з поганим вихованням дітей. Вони лише підтверджують бездіяльність Крамблів, які могли запобігти злочину», — заявила суддя округу Окленд Шеріл Метьюз.

Справи Джеймса і Дженніфер Крамблі розглядали окремо, проте вирок їм оголосили разом. На судовому засіданні вони попросили вибачення в родин загиблих під час стрілянини.