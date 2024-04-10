Рада ухвалила в першому читанні проєкт про мобілізацію засуджених

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Верховна Рада 10 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11079-1 про мобілізацію засуджених.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримав 281 нардеп.

Документ пропонує, що під час мобілізації та воєнного стану увʼязнених можуть випустити за УДЗ для проходження ними військової служби за контрактом.

Щоб потрапити до лав ЗСУ їм необхідно буде написати заяву до установи, в якій відбувають покарання, пройти медогляд у вʼязниці, а лише потім потрапити до ТЦК, де військова частина вирішуватиме, чи готова вона мобілізувати увʼязненого, зазначає Армія TV.

Крім цього, увʼязнені проходитимуть ВЛК, оцінку психічного стану, а мобілізуватися до лав ЗСУ їм ще має дозволити суд.

Водночас не зможуть мобілізуватися засуджені за:

злочини проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи (зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх тощо);

тероризм;

водіння в нетверезому стані, що призвело до смерті кількох людей.

На думку авторів законопроєкту, він дозволить створити додаткові можливості для комплектування ЗСУ і дасть додаткову мотивацію увʼязненим «до виправлення і виконання обовʼязку з відсічі збройної агресії проти України».

Железняк уточнив, що до другого читання з проєкту мають прибрати ризики щодо мобілізації корупціонерів та засуджених за важкі злочини.