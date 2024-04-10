Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

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Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 254 депутати, проти — один депутат, 37 утрималися.

Законопроєкт передбачає штрафи за порушення призовниками, військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку, порушення законів про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку і мобілізацію та порушення цих законів під час воєнного стану.

Днями Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів під час розгляду законопроєкту № 10379. Ось такими були комітетські пропозиції.

Однак поки що парламент проголосував за законопроєкт, до якого не внесли зміни на основі пропозицій Комітету. Це можуть зробити до другого читання.