Зеленський: Україна має план нового контрнаступу, але для його реалізації потрібна зброя

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bild.de

Україна має план нового контрнаступу, але для його реалізації потрібна сучасна зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому виданню Bild.

За словами Зеленського, якщо Україна продовжуватиме нарощувати виробництво зброї і отримувати ліцензії від західних партнерів, то вдасться подолати кількісну перевагу росії. Він стверджує, що Україна обовʼязково переможе у війні, однак назвати цю дату неможливо.

«Так, у росії більше людей, більше зброї. Але обʼєднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї», — наголошує президент.

За словами Зеленського, західні партнери України мають зброю, яка зараз потрібна для перемоги у війні, однак він не розуміє, чому Україна її не отримує. Йдеться, зокрема, про німецькі далекобійні ракети Taurus, американські ракети Atacms і західні винищувачі F-16. Зеленський наголошує, що заморожену війну в Україні очільник рф путін використає для нового нападу.

«Звичайно, дехто буде щасливий [заморозити конфлікт]. Але це тільки доти, доки рф не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, і не проаналізує помилки, які зробила на початку», — заявив Зеленський.

Президент України вважає будь-які перемовини з путіним неможливими, як і віддачу українських територій в обмін на мир. Зеленський згадав і про Харків, який путін хоче захопити через його символічність, і наголосив, що Україна робить «все можливе», щоб не допустити цього.