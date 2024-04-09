Мінкультури забронювало від мобілізації 1 150 працівників культури і понад 700 медійників

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Фото надані Диким театром.

За поданням Міністерства культури та інформаційної політики статус заброньованих по всій країні отримали 1 150 працівників сфери культури та трохи більше ніж 700 медійників.

Про це міністерство повідомило у розʼясненні про бронювання від служби у ЗСУ.

«Можна скільки завгодно іронізувати на тему критичності закладів культури для функціонування економіки і бронювання артистів, але відстрочка від мобілізації частини персоналу закладів культури і медіа надає можливість сфері зберегти свою хоча б мінімальну спроможність виробляти культурний та інформаційний продукт та надавати важливі сьогодні суспільству соціокультурні та інформаційні послуги», — йдеться у повідомленні.

МКІП каже, що бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа, зокрема артистів театрів, філармоній і цирків.

«Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від занепаду. Ці люди критично важливі для своїх підприємств», — заявили в Мінкультури.