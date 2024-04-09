США передали Україні зброю та боєприпаси, вилучені у «Корпусу вартових ісламської революції»

Новини

Уряд Сполучених Штатів Америки 4 квітня 2024 року передав Збройним силам України більш як 5 000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. Про це повідомляє Центральне командування США.

Це озброєння раніше належало іранському «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР), його хотіли передати єменським хуситам. Центральне командування США спільно з військово-морськими силами країн-партнерів вилучило ці боєприпаси в період з 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року.

Право власності на ці боєприпаси перейшло до американського уряду 1 грудня 2023 року. Тепер вилучені зброя та боєприпаси будуть працювати на захист України.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.