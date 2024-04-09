Швейцарські жінки перемогли у справі проти уряду щодо клімату — це стало прецедентом

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Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь швейцарських жінок з Асоціації людей похилого віку, які стверджували, що уряд Швейцарії робить недостатньо для боротьби зі зміною клімату, що створює для них ризик смерті під час теплових хвиль. Позов подали понад дві тисячі жінок.

Про це пише Reuters.

Голова суду Сіофра ОʼЛірі сказала, що уряд країни порушив право людини на приватне і сімейне життя, бо не запровадив належної внутрішньої політики для боротьби зі зміною клімату.

«Це включало нездатність кількісно визначити національні обмеження викидів парникових газів за допомогою вуглецевого бюджету чи іншим чином», — заявила вона.

І додала, що Швейцарія не досягла своїх попередніх цілей щодо скорочення викидів парникових газів, оскільки зробила недостатньо для цього.

Справу розглядала колегія з 17 суддів у Страсбурзі.

Міжнародна громадська організація Avaaz вбачає в рішенні ЄСПЛ нову сторінку в судових процесах щодо клімату — це стало юридичним прецедентом.

Однак ЄСПЛ відхилив дві схожі справи: справу шести португальців проти 32 європейських урядів і справу колишнього французького мера проти уряду країни.