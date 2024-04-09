ЄСПЛ визнав, що росія порушувала права людини у Грузії через «бордеризацію»

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МВС

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Грузія проти росії» на користь Грузії — росія системно порушувала права людини через встановлення «кордону» на межі з окупованими нею регіонами.

Про це повідомила пресслужба суду.

Судді одностайно визнали, що так звана «бордеризація», якою росія займалася після війни 2008 року, призвела до порушень прав людини: права на життя, на свободу і недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя, на освіту, захист власності, а також заборону нелюдського поводження або такого, що принижує гідність.

ЄСПЛ вирішив, що є достатня кількість доказів, зокрема перелік постраждалих, матеріали медіа і міжнародних організацій. Суд також вважає, що російська влада на офіційному рівні дозволяла практику системного порушення прав людини через «бордеризацію», бо не розслідувала такі випадки як слід.

«Кордони», встановлені росією, відокремлюють невизнані й окуповані Абхазію та Південну Осетію. Уряд Грузії стверджував, що кількох людей вбили під час спроби перетнути «кордон» Абхазії та Південної Осетії, інших затримували. Також людей позбавляли їхніх земель для створення межі, сімʼї розділяли, а дітей змушували обирати — або навчання російською мовою, або небезпечні поїдки на контрольовану Грузією територію.

Російсько-грузинська війна тривала в серпні 2008 року. Через бойові дії загинули майже 500 людей з обох боків. Російські війська вторглися на територію Південної Осетії та обстрілювали грузинські військові обʼєкти та міста. Результат війни — російська окупація грузинських територій Абхазії та Південної Осетії, «незалежність» яких згодом визнала рф. Світова спільнота визнає суверенітет Грузії над окупованими територіями.