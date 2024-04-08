Мінкультури визнало канали телемарафону критично важливими для економіки. Їх працівників можуть бронювати

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Міністерство культури України надало телеканалам телемарафону «Єдині новини» та пересувним циркам статус критично важливих для економіки. Цей статус, зокрема, дає право на бронювання від мобілізації певного відсотка співробітників.

Згідно з наказами Мінкультури, статус критичного підприємства отримали АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («Суспільні Новини»), ТОВ «МИ-УКРАЇНА» (телеканал «Ми — Україна»), ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», «1+1 ПРОДАКШН» (телеканал «1+1»), ДП «Парламентський телеканал "Рада"», ТОВ «МК ТРК» (ICTV) і ПрАТ «Телеканал "Інтер"».

Крім цього, з початку року Мінкультури підтвердило такий статус представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», ТОВ «Новий канал», ТОВ «Старлайн медіа», ТОВ «Телеканал СТБ», ТОВ «Хмарочос медіа» тощо, а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

До критично важливих також віднесли пересувні цирки. Серед указів Мінкультури — державні цирки Запоріжжя, Харкова, Одеси, Дніпра, Кривого Рогу, а ще Національний цирк України, «Державна циркова компанія України» і «Пересувний цирк України» та ін.