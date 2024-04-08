США, Британія і Австралія хочуть залучили Японію до угоди AUKUS щодо стримування Китаю
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Велика Британія, США й Австралія розглядають можливість співпраці з Японією в рамках пакту безпеки AUKUS.
Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, опублікованій 8 квітня на сайті Пентагону.
«Перший стовп» пакту Pillar I призначений для доставки атомних ударних підводних човнів до Австралії. У заяві не йдеться про те, що Японія буде залучена до цієї частини угоди.
«Другий стовп» Pillar II зосереджений на наданні розширених можливостей і обміну технологіями в ряді областей, включаючи квантові обчислення, підводні, гіперзвукові й кібертехнології, а також штучний інтелект.
«Визнаючи сильні сторони Японії і її тісні двосторонні оборонні партнерства з усіма трьома країнами, ми розглядаємо можливість співпраці з Японією над проєктами передових можливостей AUKUS Pillar II», — зазначається в заяві.
У повідомленні підкреслили, що країни AUKUS давно прагнуть залучити до «другого стовпа» інші держави.
«Партнери AUKUS розробили принципи й моделі додаткового залучення партнерів до окремих проєктів Pillar II і у 2024 році проведуть консультації з потенційними партнерами щодо сфер, в яких вони можуть зробити свій внесок і отримати вигоду від цієї історичної роботи», — наголосили в заяві.
- 15 вересня 2021 року США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вирішила вперше побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
- У березні 2023 року лідери США, Великої Британії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS.