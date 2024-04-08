Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Є постраждалі

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Анатолій Куртєв / Facebook

Росіяни вдень 8 квітня вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Зараз відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Анатолій Куртєв / Facebook

Анатолій Куртєв / Facebook

Наслідки цієї атаки уточнюють. Попередньо, пошкодило обʼєкт інфраструктури, 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.