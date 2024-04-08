Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Є постраждалі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Анатолій Куртєв / Facebook
Росіяни вдень 8 квітня вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Зараз відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки цієї атаки уточнюють. Попередньо, пошкодило обʼєкт інфраструктури, 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.
- Удень 5 квітня російські війська пʼять разів обстріляли Запоріжжя ракетами. Тоді чотири людини загинули. Спершу по місту завдали два ракетних удари, а через 40 хвилин ще три в те саме місце. На ту мить на місці вже працювали рятувальники, поліцейські та репортери — вони й потрапили під удар.