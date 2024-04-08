СБУ затримала ексрегіонала за наведення російських бомб на Сумщину

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Служба безпеки України затримала чоловіка, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на прикордонні Сумської області. Затриманим виявився агент російської ФСБ — він, за даними спецслужби, намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому російський авіаудар.

Про це пише пресслужба СБУ.

Під час затримання в чоловіка вилучили телефон, з якого той хотів відправити росіянам фото й геолокацію потенційної «цілі». Російська спецслужба не отримала цих даних.

Як виявило слідство, затриманий — колишній місцевий функціонер нині забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ, що звернув увагу на його прокремлівські дописи в одному з месенджерів.

В агента були завдання наводити удари керованими авіабомбами по українських укріпрайонах. Він фотографував військові об’єкти й фіксував їхні координати.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення.