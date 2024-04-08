У Генштабі заявили, що росіяни втратили ще 13 танків. Яка ситуація на фронті

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами сталося 76 бойових зіткнень. Окупанти втратили 13 танків, 24 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, пʼяти зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку й 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ вдарили по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління дронами, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Під артилерійським вогнем опинилися понад сотня населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.