На Житомирщині після атаки на обʼєкт критичної інфраструктури є загроза забруднення повітря

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На Житомирщині під час нічної атаки дронів під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє керівник ОВА Віталій Бунечко.

«Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину ударних БпЛА. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару немає», — зазначив він.

Водночас у Звягельській міській раді заявили, що після удару по обʼєкту громади «існує пряма загроза забруднення повітря». Місцевим мешканцям рекомендували залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала всім закладам освіти перейти на дистанційне навчання.

«Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи», — йдеться в повідомленні міськради.

Крім того, уночі російські окупанти безпілотниками атакували Одеську область. Голова ОВА Олег Кіпер каже, що вдалося знищити чотири дрони, але є влучання.

«Пошкоджено логістично-транспортний обʼєкт. Уламками збитого Shahed також пошкоджено АЗС», — зазначив Кіпер.

За його даними, люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки противника.