На місцевих виборах у Польщі опозиційна ПіС дещо випередила альянс премʼєра Туска

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Результати місцевих виборів у Польщі, засновані на екзитполі від міжнародної дослідницької компанії Ipsos, показують, що «Громадянська коаліція» на чолі з премʼєром Дональдом Туском дещо поступається партії попередньої влади «Право і справедливість».

Про це пише RMF24.

Опитування виборців свідчить, що 33,7% з них віддали голос за «Право і справедливість», 31,9% — за «Громадянську коаліцію», 13,5% — за блок «Третій шлях», 7,5% — за «Конфедерацію».

Загалом явка на місцеві вибори становила 51,5%. Очікується, що «Громадянська коаліція» здобуде більшість у десяти воєводських зборах, тоді як ПіС — у шести. За останню найбільше голосували в селах і містечках, тоді як за «Громадянську коаліцію» — у великих містах.

Премʼєр-міністр Польщі зреагував на результати місцевих виборів, де йдеться про рекордну перемогу в містах і провал на сході та в селі.

«Висновок для нас? Ми не скаржимося! До роботи!» — написав він.

Другий тур місцевих виборів відбудеться 21 квітня.