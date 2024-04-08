У МАГАТЕ поділилися наслідками атаки дронів на окуповану Запорізьку АЕС — у розвідці заперечили причетність України
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) уточнили, що окуповану Запорізьку атомну електростанцію атакували кілька дронів. Фахівці МАГАТЕ виїжджали на огляд трьох постраждалих місць.
Один з безпілотників, як пишуть у МАГАТЕ, був націлений на обʼєкт спостереження та зв’язку. На інших місцях падіння уламків дронів фахівці побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом російських окупантів.
Водночас команда МАГАТЕ не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки та безпеки самої ЗАЕС.
Росіяни звинувачують в атаці Україну, а російські медіа передають заяви «Росатому» про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС і трьох поранених окупантів.
У Головному управлінні розвідки в коментарі «УП» спростували причетність України до збройних провокацій на ЗАЕС. Представник ГУР Андрій Юсов додав, що імітаційні удари по території атомної електростанції, розміщення там військ і зброї, мінування — це «постійна злочинна практика окупантів».
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року й відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
- 7 березня рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає росію негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.