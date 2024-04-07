На окупованій Запорізькій АЕС вибухнув дрон. Росіяни звинувачують Україну

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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia

На території окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. Росіяни звинувачують Україну в атаці.

Детонацію підтвердили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Російські ЗМІ з посиланням на заяви «Росатому» повідомляють, що сьогодні об 11:38 перший безпілотник нібито влучив біля їдальні, внаслідок чого три працівники станції дістали поранень. Після цього інший дрон начебто вдарив по куполу шостого енергоблока ЗАЕС.

Пресслужба станції повідомляє, що критичних пошкоджень немає, радіаційний фон залишається в межах норми.

У «Росатомі» закликають керівництво МАГАТЕ і країн ЄС зреагувати на «пряму загрозу безпеці ЗАЕС і категорично засудити спробу ескалації ситуації навколо найбільшої атомної станції Європи», передає російське інформагентство ТАСС.