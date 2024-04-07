Росіяни обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі — загинули три людини

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Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Град» прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Загинули три людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Жінка і два чоловіки загинули під завалами свого будинку — в нього влучив російський снаряд. Ще одного пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Російські окупанти кожного дня обстрілюють прифронтові громади Запоріжжя, тому місцева влада закликає людей евакуюватися. Іван Федоров запевняє, що у разі евакуації люди отримують фінансову, гуманітарну та соціальну допомогу.

Також росіяни регулярно атакують Запоріжжя ракетами й безпілотниками. Увечері 5 квітня росіяни двічі атакували місто, через що загинули чотири людини, ще понад 20 дістали поранення.