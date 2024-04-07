Росіяни обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі — загинули три людини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Град» прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Загинули три людини.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Жінка і два чоловіки загинули під завалами свого будинку — в нього влучив російський снаряд. Ще одного пораненого чоловіка доставили до лікарні.
Російські окупанти кожного дня обстрілюють прифронтові громади Запоріжжя, тому місцева влада закликає людей евакуюватися. Іван Федоров запевняє, що у разі евакуації люди отримують фінансову, гуманітарну та соціальну допомогу.
Також росіяни регулярно атакують Запоріжжя ракетами й безпілотниками. Увечері 5 квітня росіяни двічі атакували місто, через що загинули чотири людини, ще понад 20 дістали поранення.
- 22 березня росіяни завдали по місту найбільш масованого удару — за кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Тоді ракети вдарили і по Дніпровській ГЕС. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, а ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень. Загалом у Запоріжжі 22 березня загинули троє й поранені 29 людей.