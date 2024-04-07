Головком Сирський призначив службову перевірку після спроби вручити повістку журналісту «Слідство.Інфо»

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський призначив командувачу Сухопутних військ Олександру Павлюку провести службову перевірку. Це стосується вручення повістки журналісту «Слідство.Інфо», який провів розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Про це Сирський написав у Telegram-каналі.

За його словами, після службової перевірки ухвалять «відповідні рішення». Він додав, що у керівництві ЗСУ поважають журналістів, а їхня професійна діяльність охороняється законом.

Передісторія

Журналіст-розслідувач «Слідство.Інфо» Євгеній Шульгат оприлюднив розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова її вартість становить понад 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.