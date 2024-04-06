«Ситуація не залишиться без уваги». Голова комітету зі свободи слова обговорив з СБУ вручення повістки журналісту «Слідства. Інфо»

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Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зустрівся з очільником Служби безпеки України Василем Малюком. Воно обговорили вручення повістки журналісту «Слідство.Інфо», який зробив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки спецслужби Іллю Вітюка.

За словами Юрчишина, у розмові з Малюком він «акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників». Депутат каже, що «голова СБУ чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги».

Депутат розповів, що з очільником СБУ вони також обговорили співпрацю в боротьбі з російською дезінформацією, допомогу поневоленим росією народам і взаємодію із соцмережами для посилення інформаційної безпеки України.

Передісторія

Журналіст-розслідувач «Слідства.Інфо» Євгеній Шульгат оприлюднив розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова його вартість становить понад 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.