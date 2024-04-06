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Литва передала Україні командно-штабні машини М577. Вони входять у пакет довгострокової допомоги на €200 мільйонів, який оголосили в січні.

Кількості машин Міноборони Литви не розкриває, а лише показує їхнє фото і додає, що вони прибули вчора, 5 квітня.

Раніше Литва вже передавала Україні М577 німецького виробництва. Вони виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.

Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, не розголошується.