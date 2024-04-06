У Харкові зростає кількість загиблих від ракетної атаки. Поліція розповіла деталі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Харкові кількість загиблих внаслідок нічних ударів російських військ зросла до 7. Поранених вже 11.
«Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого», — повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви розміром 5 на 5 метрів.
- В ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Атака тривала 7 годин. Під ударами були Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів і Київщина.
- В Харкові зранку повідомили про 6 загиблих і 10 поранених. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 автівок.
- Загалом по Україні росіяни запустили 32 дрони Shahed і шість ракет різних типів. ППО збила дві Х-101, «Калібр» і 28 дронів.