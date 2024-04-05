У ФРН зʼясовують, чи брали участь німецькі компанії в російській «відбудові» Маріуполя
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Уповноважені органи ФРН розслідують, чи постачали німецькі фірми матеріали для «відбудови» росіянами тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це на брифінгу 5 квітня заявили представники органів німецької влади, пише Укрінформ.
«Відповідні уповноважені органи дуже швидко розслідують цю ситуацію, зʼясовують факти», — заявила представниця Мінекономіки ФРН Луїза-Марія Шпоо.
Вона уточнила, що цим опікуються управління митниці й прокуратура, які мають перевірити, чи йдеться в цьому випадку про порушення закону про санкції.
Натомість речник МЗС ФРН Себастьян Фішер наголосив, що незалежно від висновків «цілком зрозуміло», що російський президент путін зруйнував Маріуполь, нелегально окупував місто і змусив його населення голодувати.
«Він несе відповідальність за тисячі цивільних жертв, отже, ця «відбудова» є надзвичайно суперечливою і слугує виключно російській пропаганді. І кожна фірма, яке бере в цьому участь, має запитати себе, у чиїх інтересах вона діє», — заявив Фішер.
- 3 квітня журналісти програми Monitor німецького телеканалу ARD опублікували розслідування про те, що на будівництвах у Маріуполі використовуються будівельні матеріали німецьких компаній Knauf іWKB Systems GmbH. Голова Knauf Ніколаус Кнауф, імовірно, має добрі особисті звʼязки з путіним.