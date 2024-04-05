СБУ повідомила про підозру в державній зраді «політексперту» з телеканалів Медведчука

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Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини. Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а у 2020 році виїхав до Москви.

За матеріалами СБУ, в червні 2023 року Шпір уже отримав заочно 10 років тюрми з конфіскацією майна. Але зібрані докази нових злочинів передбачають суворіше покарання.

Кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення рф Шпір став одним з основних рупорів Кремля і публічно підтримав путіна. А після захоплення Херсону його призначили так званим заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій у місцевій окупаційній адміністрації.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив вежі українських операторів мобільного зв’язку і телерадіомовлення, коли росіяни тікали з правобережжя.

Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю «учасника спеціальної військової операції».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на території рф і тимчасово окупованій частині України.