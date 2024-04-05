ЗСУ спростували інформацію про захід росіян на околиці Часового Яру
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Речник ОСУВ «Хортиця» Андрій Задубінний заявив, що інформація про захід російських військ на околиці Часового Яру Донецької області не відповідає дійсності.
«Ситуація там важка, бої тривають, але російських військ там немає. Не вірте російським повідомленням», — сказав Задубінний про ситуацію в Часовому Яру.
Раніше російське пропагандистське медіа РИА Новости з посиланням на так званого радника голови «ДНР» Яна Гагіна повідомило, що російські війська нібито зайшли в передмістя Часового Яру на Донеччині. Гагін стверджував, що окупанти «близькі до того, щоб «взяти під вогневий контроль усі шляхи постачання угрупування ЗСУ в Часовому Яру та порушити логістику».
- Часів Яр — це місто в Донецькій області. Російські війська штурмують його, щоб мати вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом і Костянтинівкою, однак географічні особливості місцевості, на якій розташований Часів Яр, допомагають Силам оборони стримувати наступ.