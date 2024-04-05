Президент увів санкції проти 86 компаній і семи фізосіб

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти 86 юридичних осіб, а також семи фізичних осіб. Ідеться про Вадима Альперіна, Олександра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана та Андрія Попова, зазначено в указі № 219.

Обмежувальні заходи вводяться на три роки, а стосовно Араіка Амірханяна — на 10 років.

Санкції передбачають блокування активів і обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Згідно з документом санкції також запроваджуються проти 86 юридичних осіб, із них 73 — зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще дві — у тимчасово окупованому Маріуполі, три — в окупованому Севастополі. Решта юридичних осіб зареєстровані в росії та Китаї.