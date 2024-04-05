FT: росія намагається вивести з ладу європейські залізниці за допомогою хакерських атак

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Росія здійснила «тисячі спроб» втручання в роботу європейських залізничних мереж в межах кампанії з дестабілізації Європейського Союзу і саботажу критично важливої інфраструктури.

Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка виданню Financial Times.

За словами Купки, Москву підозрюють у «тисячах спроб послабити європейські системи» від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Хакери атакували системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора Ceske drahy.

Минулі атаки вивели з ладу системи продажу квитків і викликали занепокоєння, що успішне втручання в роботу сигналів може призвести до серйозних аварій. Але Купка стверджує, що Чехія здатна захистити систему від атак.

Видання пише, що в ЄС добре задокументували спроби росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру, однак втручання в транспортні мережі обговорювали менше.

Агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози для транспорту в березні минулого року. У ньому йдеться, що «напади на залізничні компанії зростають, насамперед через вторгнення росії в Україну». Проросійські хакерські групи намагалися атакувати великі залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Чеське агентство з кібербезпеки NUKIB попередило про зростання кількості кібератак в останні роки. Причому минулого року хакери найбільше намагались атакувати саме енергетичний і транспортний сектори. Перевізник Ceske drahy заявив, що постійно зміцнює безпеку компанії через збільшення кількості кібератак на цифрову інфраструктуру.

Росія заперечує звʼязок з відомими хакерськими операціями, однак західні чиновники стверджують, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів.