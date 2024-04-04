Президент доручив посилити ППО на Харківщині, Сумщині та в південних регіонах

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Пресслужба Національної гвардії

Володимир Зеленський доручив військовим і дипломатам зробити все, щоб посилити системи ППО для захисту Харківщини, Сумщини та південних регіонів України. Упродовж останніх тижнів ці регіони потерпають від масованих повітряних атак.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову — саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів — це абсолютно нагальна потреба. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію», — наголосив Зеленський.

За його словами, робота з міжнародними партнерами триває.

Президент зазначив, про протягом дня отримував доповіді щодо ситуації в областях, особлива увага — Харкову, наслідкам російських ударів по місту, унаслідок яких загинули четверо людей.