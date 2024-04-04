США наклали санкції на перевізника іранських товарів та його судна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо Ірану проти компанії Oceanlink Maritime DMCC та її суден, бо вони перевозили товари від імені іранської армії.
Про це йдеться у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Вашингтон використовує санкції, щоб ізолювати Іран і послабити його здатність фінансувати бойовиків і підтримувати війну росії проти України.
Компанія Oceanlink базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах і керує флотом із понад десяти суден, що займаються перевезеннями іранських товарів. Нещодавно одне із суден завантажило іранські товари на понад $100 мільйонів з іншого танкера, який уже перебував під санкціями.
Також США наклали санкції на кількох людей, повʼязаних із перевезенням іранських товарів.
Тепер усе майно підсанкційних компанії і людей, яке розміщене у США або під контролем американських громадян, заблокували. Під обмеження також можуть потрапити й інші люди та компанії, які сприяли роботі Oceanlink Maritime DMCC.