Трагедія зі 128 бригадою: Російські окупанти могли визначили місце шикування через злам пристрою

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Одна з головних версій Служби безпеки щодо того, як росіянам вдалося навести удар по місцю шикування 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запоріжжі, полягає в зламі окупантами технічного пристрою.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтервʼю Укрінформу.

Як він зазначив, серед загроз — розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Цим займається хакерське угруповання «Армагедон», яке розсилає тисячі таких повідомлень. Якщо їм вдається зламати пристрій, вони отримують доступ до месенджерів і компʼютерів через пошту.

«Під час розслідування однієї з атак, від якої загинули понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета», — додав Ілля Вітюк, маючи на увазі 128 бригаду.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ говорить про понад 30 загиблих військових, тоді як у бригаді ще в листопаді підтвердили загибель 19 бійців.