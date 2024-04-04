Трагедія зі 128 бригадою: Російські окупанти могли визначили місце шикування через злам пристрою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Одна з головних версій Служби безпеки щодо того, як росіянам вдалося навести удар по місцю шикування 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запоріжжі, полягає в зламі окупантами технічного пристрою.
Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтервʼю Укрінформу.
Як він зазначив, серед загроз — розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Цим займається хакерське угруповання «Армагедон», яке розсилає тисячі таких повідомлень. Якщо їм вдається зламати пристрій, вони отримують доступ до месенджерів і компʼютерів через пошту.
«Під час розслідування однієї з атак, від якої загинули понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета», — додав Ілля Вітюк, маючи на увазі 128 бригаду.
Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ говорить про понад 30 загиблих військових, тоді як у бригаді ще в листопаді підтвердили загибель 19 бійців.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час розслідування.
- 14 листопада комісія Міноборони провела розслідування трагедії зі 128 бригадою й довела, що командування справді зібрало бійців у дворі будинку на нагородження, але ігнорувало всі правила маскування. Після оголошення сигналу «ракетної небезпеки» не вжили жодних заходів безпеки.
- 128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове і Пʼятихатки.