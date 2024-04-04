За ніч ППО знищила 11 з 20 дронів. Є влучання в Харкові

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Telegram / Олег Синєгубов

У ніч проти 4 квітня українська ППО знищила 11 з 20 безпілотників Shahed, якими росія атакувала Харківщину.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що щонайменше 15 безпілотників випустили по Харкову. ППО змогла збити деякі з них.

У Харкові є влучання в Новобаварському, Слобідському, Салтівському районах міста. Від ударів російських військ загинули 4 людини. Серед загиблих — троє рятувальників. Російські окупанти завдали повторного удару, коли працівники ДСНС приїхали на місце події.

Ще 12 людей постраждали. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.