Виборча комісія Туреччини визнала перемогу прокурдського кандидата на виборах після сутичок у місті Ван

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Центральна виборча комісія Туреччини визнала перемогу прокурдського кандидата Абдулли Зейдана на місцевих виборах у місті Ван. Учора регіональна комісія спершу позбавила Зейдана права балотуватися, тож перемогу віддали представнику Партії справедливості та розвитку Абдулагату Арвасу. Через це у місті почались сутички.

Про це повідомила пресслужба прокурдської лівої партії DEM.

Центральна виборча комісія Туреччини (YSK) задовольнила апеляцію партії DEM і визнала, що її кандидат-переможець у муніципалітеті Ван Абдулла Зейдан може вважатися обраним мером. Таким чином YSK скасувала рішення регіональної комісії про визнання переможцем суперника Зейдана від партії президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Сотні людей у Вані вийшли на вулиці, вимагаючи поновити перемогу Зейдана.

Видання Al Jazeera пише, що таке рішення турецької ЦВК — це ще один стимул для опозиції після перемоги на місцевих виборах, які завдали удару по президенту Реджепу Ердогану і його ісламоконсервативній Партії справедливості та розвитку.

Протягом багатьох років уряд Ердогана усував обраних прокурдських мерів з посади за ймовірні звʼязки з курдськими бойовиками та замінив їх довіреними особами. Окрім перемоги у Вані, DEM також претендувала на посади мерів інших великих міст на південному сході Туреччини, населених курдами, включаючи Діярбакир — найбільше місто регіону.

Що передувало

За підсумками виборів у Вані етнічний курд Абдулла Зейдан отримав 55,5% голосів виборців, а його суперник, кандидат від партії чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Абдулагат Арвас — лише 27,1%.

Однак 29 березня, за два дні до місцевих виборів, суд за поданням Мінʼюсту Туреччини відкликав право Зейдана обиратися, хоча на етапі підготовки до виборів ЦВК зареєструвала його кандидатом і перед тим він пройшов усі необхідні процедури. Партія Зейдана DEM вирішила оскаржувати це рішення, а у Вані спалахнули протести.

Турецька поліція затримала 89 протестувальників. А вже згодом партія DEM повідомила, що ЦВК вирішила поновити Зейдана на посаді мера Вана завдяки «опору курдського народу».