Виборча комісія Туреччини визнала перемогу прокурдського кандидата на виборах після сутичок у місті Ван
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Центральна виборча комісія Туреччини визнала перемогу прокурдського кандидата Абдулли Зейдана на місцевих виборах у місті Ван. Учора регіональна комісія спершу позбавила Зейдана права балотуватися, тож перемогу віддали представнику Партії справедливості та розвитку Абдулагату Арвасу. Через це у місті почались сутички.
Про це повідомила пресслужба прокурдської лівої партії DEM.
Центральна виборча комісія Туреччини (YSK) задовольнила апеляцію партії DEM і визнала, що її кандидат-переможець у муніципалітеті Ван Абдулла Зейдан може вважатися обраним мером. Таким чином YSK скасувала рішення регіональної комісії про визнання переможцем суперника Зейдана від партії президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Видання Al Jazeera пише, що таке рішення турецької ЦВК — це ще один стимул для опозиції після перемоги на місцевих виборах, які завдали удару по президенту Реджепу Ердогану і його ісламоконсервативній Партії справедливості та розвитку.
Протягом багатьох років уряд Ердогана усував обраних прокурдських мерів з посади за ймовірні звʼязки з курдськими бойовиками та замінив їх довіреними особами. Окрім перемоги у Вані, DEM також претендувала на посади мерів інших великих міст на південному сході Туреччини, населених курдами, включаючи Діярбакир — найбільше місто регіону.
Що передувало
За підсумками виборів у Вані етнічний курд Абдулла Зейдан отримав 55,5% голосів виборців, а його суперник, кандидат від партії чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Абдулагат Арвас — лише 27,1%.
Однак 29 березня, за два дні до місцевих виборів, суд за поданням Мінʼюсту Туреччини відкликав право Зейдана обиратися, хоча на етапі підготовки до виборів ЦВК зареєструвала його кандидатом і перед тим він пройшов усі необхідні процедури. Партія Зейдана DEM вирішила оскаржувати це рішення, а у Вані спалахнули протести.
Турецька поліція затримала 89 протестувальників. А вже згодом партія DEM повідомила, що ЦВК вирішила поновити Зейдана на посаді мера Вана завдяки «опору курдського народу».
- Абдулла Зейдан у 2015 році обирався до парламенту від прокурдської Народної демократичної партії, попередниці DEM, а у 2016 році з десятком інших депутатів опинився під арештом за критику бомбардування армією Туреччини курдських бойовиків на південному сході країни.
- Партія справедливості та розвитку турецького президента Реджепа Ердогана програла вибори — уперше з 2001 року, коли її заснували. Мерами більшості великих міст Туреччини стали представники опозиційної Республіканської народної партії. Опозиція та її кандидати перемогли у Стамбулі, Анкарі, Ізмірі, Адані, Бурсі, Антальї та багатьох менших містах.