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Сєвєродонецьк і Ватутіне. Комітет Ради підтримав перейменування ще семи міст

Автор:
Ліза Бровко
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Jennifer Boyer / Flickr

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще семи міст та 44 сіл і селищ.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

Сім міст перейменують так:

Ось повний перелік населених пунктів, які перейменує парламент.

Остаточну зміну назв затвердить Верховна Рада через голосування.