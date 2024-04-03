Сєвєродонецьк і Ватутіне. Комітет Ради підтримав перейменування ще семи міст
- Автор:
- Ліза Бровко
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Jennifer Boyer / Flickr
Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще семи міст та 44 сіл і селищ.
Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.
Сім міст перейменують так:
- Сєвєродонецьк (Луганська область) — на Сіверськодонецьк;
- Ватутіне (Черкаська область) — на Багачеве;
- Дружба (Сумська область) — на Журавське;
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) — на Шахтарське;
- Красноград (Харківська область) — на Берестин;
- Первомайський (Харківська область) — на Златопіль;
- Первомайськ (Луганська область) — на Сокологірськ.
Ось повний перелік населених пунктів, які перейменує парламент.
Остаточну зміну назв затвердить Верховна Рада через голосування.