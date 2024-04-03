Сєвєродонецьк і Ватутіне. Комітет Ради підтримав перейменування ще семи міст

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Jennifer Boyer / Flickr

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще семи міст та 44 сіл і селищ.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

Сім міст перейменують так:

Сєвєродонецьк (Луганська область) — на Сіверськодонецьк;

Ватутіне (Черкаська область) — на Багачеве;

Дружба (Сумська область) — на Журавське;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) — на Шахтарське;

Красноград (Харківська область) — на Берестин;

Первомайський (Харківська область) — на Златопіль;

Первомайськ (Луганська область) — на Сокологірськ.

Ось повний перелік населених пунктів, які перейменує парламент.

Остаточну зміну назв затвердить Верховна Рада через голосування.