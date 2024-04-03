Українська розвідка повідомила, скільки в росіян Су-34, Су-35 та А-50У
- Автор:
- Олександра Амру
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, скільки в росіян винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 і літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
Про це ГУР розповів інформагентству АрміяInform.
Станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил рф було близько 100 Су-35, понад 100 Су-34 і сім А-50У.
При цьому три А-50У наразі ремонтують і модернізують: два з них на «Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі ім. Г. М. Берієва», один — на аеродромі авіабудівного заводу «Авіастар» в Ульянівську.
- За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, станом на березень, від початку 2024 року українські війська збили два ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому стають більш вразливими.