Зеленський: Росія на 1 червня готується мобілізувати додаткових 300 тисяч військових

Новини

Російське військове командування на 1 червня готується мобілізувати додаткових 300 тисяч військових.

Це під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

«Можу сказати, що росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових», — сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів, скільки людей мобілізують у війська України в 2024 році, Зеленський сказав, що «пів мільйона нам не потрібно». У Генштабі ЗСУ, як говорив Зеленський наприкінці 2023 року, пропонували мобілізувати 400—500 тисяч українців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці березня у інтервʼю Укрінформу казав, що після уточнення бойового складу і перегляду ресурсів запит на мобілізацію 500 тисяч людей суттєво зменшили. Перевірка певних військових частин, які не беруть участі в бойових діях, дозволила направити тисячі військовослужбовців у бойові частини.

Президент Зеленський у підсумку не сказав, скільки українців планують мобілізувати зараз.