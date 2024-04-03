Зеленський: Росія на 1 червня готується мобілізувати додаткових 300 тисяч військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Російське військове командування на 1 червня готується мобілізувати додаткових 300 тисяч військових.
Це під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.
«Можу сказати, що росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових», — сказав Зеленський.
Відповідаючи на запитання журналістів, скільки людей мобілізують у війська України в 2024 році, Зеленський сказав, що «пів мільйона нам не потрібно». У Генштабі ЗСУ, як говорив Зеленський наприкінці 2023 року, пропонували мобілізувати 400—500 тисяч українців.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці березня у інтервʼю Укрінформу казав, що після уточнення бойового складу і перегляду ресурсів запит на мобілізацію 500 тисяч людей суттєво зменшили. Перевірка певних військових частин, які не беруть участі в бойових діях, дозволила направити тисячі військовослужбовців у бойові частини.
Президент Зеленський у підсумку не сказав, скільки українців планують мобілізувати зараз.
- Після псевдовиборів президента в росії багато медіа писали, що путін захоче після «переобрання» провести додаткову та більш відкриту мобілізацію.
- Видання «Верстка» в березні писало з посиланням на джерела, що Міноборони рф планує в найближчий час відправити на війну проти України ще 300 тисяч осіб. За даними видання, в першу чергу, влада сконцентрує увагу на резервістах, а також на громадянах, що перебувають у запасі.