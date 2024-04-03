Найбільший у світі виробник чипів зупинив роботу через найпотужніший за 25 років землетрус на Тайвані

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Найбільша у світі монопрофільна компанія з виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) зупинила виробництво деяких мікросхем і евакуювала заводи через найпотужніший за 25 років землетрус на Тайвані.

Про це повідомляє Bloomberg.

TSMC — основний виробник чипів за контрактами, зокрема з компанією Apple і американським виробником графічних процесорів і відеоадаптерів Nvidia. Тайванський виробник мікросхем евакуював персонал з певних районів та заявив, що оцінює наслідки від поштовху магнітудою 7,4 біля східного узбережжя. Менший місцевий конкурент United Microelectronics Corp. також зупинив роботу й евакуював деякі заводи у Синьчжу і Тайнань.

Такі тайванські компанії, як-от TSMC та ASE Technology Holding Co., виробляють і збирають переважну більшість напівпровідників, що їх використовують у різних пристроях — від iPhone до автомобілів. Лише одна вібрація може знищити цілі партії напівпровідників. Внаслідок землетрусу у Тайвані акції TSMC впали на 1,3%.

Технологічні компанії острова досі вивчають наслідки потужного землетрусу, перш ніж повернутися до роботи. Втім, будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити складний виробничий процес напівпровідників.

«Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися», — кажуть аналітики.

Тайвань схильний до землетрусів через те, що розташований поблизу місця зʼєднання двох тектонічних плит. Водночас острів є виробником 80—90% чипів найвищого класу, необхідних для передових технологічних продуктів, як-от смартфони та штучний інтелект.

Керівники галузі та урядовці давно заявляють про небезпеку зосередження світового виробництва передових напівпровідників на острові, який живе під постійною загрозою природних лих та війни. Часи спалаху пандемії Covid-19 створили глобальний дефіцит необхідних компонентів для технічної промисловості.

Американські чиновники, памʼятаючи про загрозу ескалації конфлікту між Китаєм і Тайванем, підштовхують місцеві компанії, зокрема й TSMC, до географічної диверсифікації. Проте проєкти розширення TSMC, які вже здійснюють у Японії та США, потребуватимуть часу, щоб розгорнутися на повну швидкість, а американські компанії, як-от Micron Technology Inc., досі ведуть основні операції на острові.