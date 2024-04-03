Київ і Гельсінкі уклали безпекову угоду. Ось її текст

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Пресслужба президента України

Україна і Фінляндія 3 квітня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Її текст опублікували на сайті офіційного інтернет-представництва президента Володимира Зеленського.

Ця угода розширює співробітництво і партнерство країн для захисту міжнародного права, правопорядку і миру та захисту основоположних прав і свобод людини. Фінляндія планує надавати Україні підтримку стільки, скільки потрібно, щоб допомогти відновити територіальну цілісність, підтримати економіку та стримувати майбутню російську агресію.

Угода діятиме протягом десяти років з дати її підписання.

Стримування та оборона

Фінляндія зобовʼязується надавати стійку, всебічну, суттєву та довгострокову підтримку оборонному сектору України. Крім того, Фінляндія виділяє Україні 23-й пакет допомоги на €188 мільйонів. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії рф, наблизилася до €2 мільярдів. Протягом цього року планують передати ще два пакети допомоги.

Також країна готує чотирирічний план підтримки України, його приблизну вартість оголосять пізніше.

Ще Фінляндія передаватиме озброєння, яке є для України критичною потребою, зокрема боєприпаси. Для цього країна збільшить їх виробництво, а ще посилить українські можливості виробництва боєприпасів.

Зі свого боку Україна обіцяє, що військову допомогу Фінляндії використовуватимуть виключно для самооборони та проти військових цілей відповідно до міжнародного права. Фінляндія навчатиме українських військових і сприятиме розслідуванню та судовому переслідуванню за міжнародні злочини.

Фінляндія сприятиме поточній та майбутній підтримці України з боку ЄС, працюватиме над посиленням санкцій проти росії. Учасники співпрацюватимуть, щоб Україна могла запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом посилення співпраці у сфері кібердипломатії, надання технічної допомоги Україні, а також підвищення її кіберстійкості.

Впровадження реформ

Україна зобовʼязується далі впроваджувати реформи для підтримки й захисту демократії та верховенства права в Україні. Фінляндія надаватиме технічні й фінансові ресурси і підтримуватиме Україну на шляху реформ. Це передбачає підтримку реформування України на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

Cанкції і притягнення рф до відповідальності

Учасники продовжать працювати над тим, щоб ціна агресії для росії далі зростала, зокрема за рахунок санкцій та експортного контролю. Україна та Фінляндія надаватимуть одна одній оновлену інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобовʼязаннями.

Відбудова та фінансування

Фінляндія готує національний план відбудови України. Перша частина плану, опублікована в грудні 2023 року, зосереджена на способах участі фінських компаній у заходах з відбудови. У другій частині плану більш широко розглядатиметься участь центрального уряду та зацікавлених сторін у відбудові, передусім шляхом розвитку співробітництва та надання гуманітарної допомоги.

Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Бюджет співробітництва у сфері розвитку та надання гуманітарної допомоги на 2024—2028 роки становить €290 мільйонів.

У 2024—2027 роках додаткове фінансування загальною сумою €8 мільйонів виділять на програму Finnpartnership. Програма підтримує українське суспільство, пропонуючи бізнес-партнерство та підтримку інвестиційної підготовки для фінських компаній в Україні.

Уряд Фінляндії вивчатиме можливість виділення спеціального ризикового капіталу для покриття потреб Фонду інвестицій у державний сектор (PIF). З Україною почнуть переговори щодо рамкової угоди PIF. Якщо це ухвалять, то новий змішаний кредитний інструмент — Ukraine Investment Facility (UIF) — підготують, а це дасть змогу впроваджувати проєкти на суму до €50 мільйонів у 2025—2026 роках відповідно до принципів PIF.

Євроатлантична інтеграція

Україна зобовʼязується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України. Реалізація Україною цих реформ є ключовою в контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Майбутня агресія

Якщо після закінчення повномасштабної війни росія знову нападе на Україну, на вимогу Києва або Гельсінкі сторони проведуть консультації протягом 24 годин. Фінляндія зобовʼязується надати швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку, економічну допомогу тощо.

Ця угода може бути змінена й доповнена за письмовою згодою учасників.