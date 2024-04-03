Bloomberg: Росіяни нині на фронті випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ

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FEDOROV / Telegram

Російські війська нині випускають усемеро більше снарядів, ніж ЗСУ. Від січня росіяни подвоїли інтенсивність обстрілів, бо на початку року Україна попереджала союзників, що перевага окупантів становить три до одного.

Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.

За словами представників країн-союзників, знайомих з останніми подіями на лінії фронту, потік західної військової допомоги в Україну різко скоротився, а деяка українська зброя робить лише по одному пострілу на день, щоб зберегти свої запаси, що скорочуються.

Союзники щосили намагаються зберегти потік поставок в Україну, розшукуючи снаряди по всьому світу. Але оскільки ці ініціативи повільно реалізуються, неясно, чи дадуть вони достатні результати в короткостроковій перспективі, щоб зберегти стабільність лінії фронту.

При цьому поставки снарядів ЗСУ не обовʼязково мають відповідати російським, зазначають співрозмовники видання: сучасні системи озброєння, які вони використовують, точніші за російські. За словами одного чиновника, навіть збільшення показника України до трьох снарядів на кожні сім випущених рф матиме велике значення.

Видання додає, що союзники президента Володимира Зеленського дедалі більше стурбовані тим, що «літній наступ росіян може прорвати оборону України».

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.