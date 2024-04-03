Трамп подав до суду на співзасновників своєї соцмережі Truth Social. Він хоче позбавити їх акцій компанії

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Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на співзасновників Trump Media & Technology Group, яка володіє соцмережею Truth Social.

Про це пишуть Bloomberg та NBC News.

Позов надійшов до суду штату Флорида 24 березня.

У документах стверджується, що керівники Trump Media & Technology Group Вес Мосс та Енді Літинський отримали завдання встановити корпоративне управління для нової компанії й знайти спеціальну компанію з придбання, яка могла б вивести на біржу і наповнити її коштами. Однак, згідно з позовом, вони не впоралися з жодним із завдань.

Через це Трамп вважає, що Мосс та Літинський не заслуговують на свою частку в 8,6%, яка зараз оцінюється в $606 мільйонів, і просить суд позбавити їх її.