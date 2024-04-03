Трамп подав до суду на співзасновників своєї соцмережі Truth Social. Він хоче позбавити їх акцій компанії
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на співзасновників Trump Media & Technology Group, яка володіє соцмережею Truth Social.
Про це пишуть Bloomberg та NBC News.
Позов надійшов до суду штату Флорида 24 березня.
У документах стверджується, що керівники Trump Media & Technology Group Вес Мосс та Енді Літинський отримали завдання встановити корпоративне управління для нової компанії й знайти спеціальну компанію з придбання, яка могла б вивести на біржу і наповнити її коштами. Однак, згідно з позовом, вони не впоралися з жодним із завдань.
Через це Трамп вважає, що Мосс та Літинський не заслуговують на свою частку в 8,6%, яка зараз оцінюється в $606 мільйонів, і просить суд позбавити їх її.
- Мосс та Літинський, які були учасниками шоу Трампа на каналі NBC, запропонували йому ідею Truth Social після того, як експрезидента заблокували у Twitter у 2021 році, коли його прихильники штурмували Капітолій.
- Судова тяганина розгортається на тлі сильних коливань акцій Trump Media, які почали торгуватися минулого тижня. 1 квітня акції впали на 21% після того, як Trump Media повідомила про збитки в розмірі $58 мільйонів і відносно невеликий дохід у 2023 році.
- У лютому Мосс і Літинський подали позов проти компанії Трампа, стверджуючи, що він намагався розмити їхні акції, збільшивши загальну кількість оголошених акцій фірми зі 120 мільйонів до 1 мільярда.