Погода у Києві продовжує бити температурні рекорди — 2 квітня стало найтеплішим з 2017 року

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

У Києві третій день поспіль фіксують метеорологічні рекорди. У вівторок, 2 квітня, їх було одразу чотири. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Напередодні у столиці мінімальна температура повітря виявилася найвищою для цього дня — +12,1 °С, попереднє рекордне значення, зафіксоване у 1951 році, перевищено на 2,4 °С.

Максимальна температура повітря зафіксована на позначці +26,9 °С, що на 3,8 °С вище за попередній рекордний показник 2017 року.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою для цієї дати за весь час спостережень — +16,4 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4 °С, а кліматичну норму — на 9,9 °С.

Четвертий рекорд стосується швидкості вітру: 2 квітня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що на 1 м/с перевищило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.