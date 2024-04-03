У Туреччині в останній момент зняли з виборів опозиційного кандидата. У місті Ван сутички

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У турецькому місті Ван за результатами місцевих виборів переміг етнічний курд, представник прокурдської лівої партії DEM Абдулла Зейдан. Однак його позбавили права балотуватися, тож перемогу віддали представнику ісламоконсервативної Партії справедливості та розвитку Абдулагату Арвасу.

Про це повідомляє Euroactiv.

За підсумками виборів у Вані Абдулла Зейдан отримав 55,5% голосів виборців, а його суперник, кандидат від партії чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Абдулагат Арвас — лише 27,1%.

Абдулла Зейдан отримав 55,5% голосів виборців, а Абдулагат Арвас — 27,1%.

Утім, у пʼятницю, 29 березня, тобто за два дні до місцевих виборів, суд за поданням Мінʼюсту Туреччини відкликав право Зейдана обиратися, хоча на етапі підготовки до виборів Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом і перед тим він пройшов усі необхідні процедури.

Адвокат Зейдана заявив, що йдеться про безпрецедентну ситуацію в історії країни — вони оскаржуватимуть рішення суду. Юристи кажуть, що визнання Зейдана кандидатом, який не має права бути обраним, не повинне мати практичних наслідків, доки залишається можливість оскаржити рішення суду в апеляції.

Переобраний мер Стамбулу Екрем Імамоглу від Республіканської народної партії (РНП) закликав уряд і виборчу комісію «поважати волю народу». Відмову кандидату від DEM у Вані він назвав незаконною.

Речник «Партії справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік заявив, що рішення про надання мандата — у компетенції регіональної виборчої комісії, а не уряду. Тож якщо партія хоче оскаржити рішення, для цього є «чіткі механізми», додав він.

Пізно 2 квітня сотні людей зібралися, щоб протестувати проти цього рішення в кількох південно-східних містах і у Стамбулі. Там протестувальники скандували: «У Вані стався переворот». Зейдан фактично переміг, але тепер у місті проведуть переголосування.

Протести в місті тривають і 3 квітня. Поліція застосовує проти протестувальників водомети, а ті, у свою чергу, палять шини.