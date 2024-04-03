У Португалії склав присягу новий уряд меншості

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У Португалії новий уряд меншості на чолі з правоцентристським премʼєром Луїшем Монтенегро склав присягу. Сьогодні уряд, у складі якого 17 міністрів, збереться на перше засідання, повідомляє Reuters.

Новий премʼєр заявив, що уряд налаштований працювати до кінця свого мандата тривалістю 4,5 року та пообіцяв діяти «зі скромністю, патріотичним духом і відкритістю до діалогу», зазначивши, що чекає того ж від опозиції.

Премʼєр також пообіцяв докласти зусиль для боротьби з корупцією, заявивши, що це має бути «національною боротьбою».

Монтенегро пропонуватиме усім політсилам у парламенті спільно сформувати «порядок денний» на цьому напрямку, щоби орієнтовно за два місяці мати набір пропозицій, які після обговорень ляжуть в основу майбутніх законопроєктів.

Також премʼєр обіцяє зменшення податків для громадян і бізнесу, підвищення пенсій та заробітних плат для бюджетників.