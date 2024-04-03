Від потужного землетрусу на Тайвані загинули 7 людей. Кількість жертв може зрости

Новини

На Тайвані в східному окрузі Хуалянь від землетрусу загинули щонайменше сім людей, ще 711 поранені. Кількість жертв очікувано стане більшою, адже це найсильніший землетрус за останні 25 років.

Про це повідомляє Reuters.

Люди опинилися в пастці у зруйнованих будинках в окрузі Хуалянь. 77 людей застрягли в тунелях і обвалених будівлях — рятувальники використовували драбини, щоб допомогти деяким людям спуститися в безпечне місце.

Тисячі будинків залишилися без електрики, а головне шосе вздовж східного узбережжя закрили для руху транспорту через зсуви та каменепади.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 07:58 ранку за місцевим часом за 18 км на південь від міста Хуалянь і на глибині 34,8 км. За цим було кілька сильних поштовхів, які відчули по всьому острову, у тому числі в Тайбеї.

«Це був дуже сильний землетрус. Було таке відчуття, ніби будинок збирався перекинутися», — сказав працівник лікарні в столиці Тайбеї Чан Юй Лін.

Через землетрус на Японських та Філіппінських островах оголосили про загрозу цунамі. Японія рекомендувала мешканцям прибережної зони південної префектури Окінава евакуюватися, але за кілька годин загрозу цунамі відкликали.

Материковий Китай запропонував свою допомогу, але влада Тайваню від неї відмовилася.