У глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes залишились пʼять українців

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

У світовому рейтингу мільярдерів від Forbes 785-те місце посів найбагатший українець, власник ДТЕК і співвласник «Метінвест» Рінат Ахметов зі статками $4 мільярди. Загалом у списку нині є пʼять громадян України. З рейтингу вибув Ігор Коломойський. .

Віктор Пінчук посів 1 623 місце у списку. Cтатки власника групи Interpipe за рік скоротилися на $100 мільйонів — до $2 мільярдів.

Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 мільярда (-$200 мільйонів) зайняв 2 410 місце.

Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго (2 410 місце) за рік скоротилися на $100 мільйонів — до $1,2 мільярда.

Співвласник так званої групи «Приват» Геннадій Боголюбов займає 2692 місце в рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 мільйонів — до мільярда.

Найбагатші у світі за версією Forbes — французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюють у $195 мільярдів.