Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 18, серед них пʼятеро дітей

Новини

У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 18 через ракетний удар, з них пʼятеро – діти. У місті пошкоджені будівлі коледжу і дитячого садочка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих 12 людей госпіталізували. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, утім, кажуть, що все буде добре.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на удар по Дніпру. Він наголосив, що всі служби на місці та ліквідовують наслідки удару.

Зеленський наголосив на важливості отримання ППО, адже вони можуть врятувати життя українців від російського терору. Зеленський додав, що росіяни отримують відповіді на їхні удари — «щоразу далекобійніші відповіді», зазначив президент.