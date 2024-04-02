В Україні скасували статус «обмежено придатний». Тепер люди з таким визначенням мають повторно пройти ВЛК

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 10313 про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Згідно із законом, чоловіки призовного віку, які отримали під час проходження ВЛК висновок «обмежено придатний», повинні заново пройти медичний огляд.

Закон визначає лише два стани — «придатний» і «непридатний» до військової служби. Повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину, якщо раніше її вважали «обмежено придатною».

На рівні закону також встановили грошову виплату розміром 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі.

До того ж закон надає можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без проходження ВЛК, можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років і відпустки для військовослужбовців у разі народження дитини або після поранення.