Президент підписав закон про створення електронного реєстру військовозобовʼязаних. Що він передбачає

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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10062, який передбачає, зокрема, створення кабінету військовозобовʼязаного.

Передбачається, що Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мінʼюсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного. Відповідно до закону, згода призовників, військовозобовʼязаних і резервістів на обробку персональних даних не потрібна.

Міноборони заявило, що ухвалення закону про електронний військовий облік «розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно й ефективно як на полі бою, так і в тилу».

МОУ також називає законопроєкт № 10062 «критично важливим для обороноздатності України», оскільки «реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги й процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат».

Міністерство вважає, що цей законопроєкт дозволить посилити кіберзахист і надасть право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Документ також має спростити процес отримання військовими статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану.