Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Документ ухвалили ще 30 травня 2023 року, але відтоді глава держави не підписував його.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Це дозволить мобілізовувати чоловіків 25 і 26 років. Ініціатором ідеї виступив Кабмін.
Тепер загальній мобілізації підлягатимуть військовозобовʼязані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоровʼя, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.