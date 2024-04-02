Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає відкриття нового українсько-румунського пункту пропуску «Біла Церква (Закарпатська область) — Сігету Мармацієй».
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Загалом на західному напрямку хочуть створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску і модернізувати ще 13. Це збільшить можливості для українського експорту і пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу, наголосив Шмигаль.
«Україна і Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми хочемо його постійно поглиблювати», — додав премʼєр-міністр України.
- Новий пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» відкриють і на кордоні з Угорщиною. Він працюватиме для пасажирських автомобілів, зменшить черги та прискорить перетин кордону.